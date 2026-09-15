Гороскоп на сегодня: Любовь к себе или новые обязательства

Каким будет день подскажут звездыОВЕН (21.03 — 20.04) Вас накрыла волна безделья. Но так как совсем отказаться от важных задач не получается, то есть смысл максимально их для себя упростить.
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