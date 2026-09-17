Рютте анонсировал масштабную трансформацию НАТО

Новая концепция НАТО предполагает самую масштабную трансформацию за последнее поколение. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте на мероприятии британского фонда Ditchley Foundation, трансляцию вел Reuters.
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