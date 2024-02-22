Оборот учреждений культуры в Москве увеличился на 23%

Оборот учреждений культуры Москвы в 2023 году увеличился почти на 23% по сравнению с предыдущим годом, передает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
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