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Крымская газета

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Финляндия отгородилась забором от РФ, а Латвия уберёт названия российских городов с указателей: информационный хит-парад

Финляндия отгородилась забором от РФ, а Латвия уберёт названия российских городов с указателей: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА На этой неделе в число новостных победителей нашего еженедельного информационного хит-парада #всё_как_есть вошли география, языковой контроль и европейская бюрократия – всё то, без чего, как известно, невозможно решить ни один большой политический вопрос.

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