Мошенники чаще всего подделывают приложения по тематике ставок и спорта

Чаще всего поддельные приложения можно встретить в категориях «онлайн-банкинг», «криптовалютные кошельки», «игры», «полезные инструменты», «ставки» и «спорт», рассказал «Известиям» директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.