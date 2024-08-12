Мошенники чаще всего подделывают приложения по тематике ставок и спорта

Чаще всего поддельные приложения можно встретить в категориях «онлайн-банкинг», «криптовалютные кошельки», «игры», «полезные инструменты», «ставки» и «спорт», рассказал «Известиям» директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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