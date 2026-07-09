Депутаты Госдумы в 2026 году получат ежегодные премии досрочно

Владимир Морж

Как же! Они борются с самокатами, водителями авто, налогами, пенсиями стариков, преступностью, оскорблением чувств верующих на фотках, русским языком, ЖКХ, друг с другом, наконец, и пр. Как можно покушаться на их святое, премию? Любой депутат за пределом черты бедности.