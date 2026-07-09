Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Депутаты Госдумы в 2026 году получат ежегодные премии досрочно

Депутаты Госдумы в 2026 году получат ежегодные премии досрочно

Общественная Служба Новостей Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Депутаты Госдумы в 2026 году могут получить ежегодные премии досрочно — в начале сентября.

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Комментарии
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Владимир Морж
Как же! Они борются с самокатами, водителями авто, налогами, пенсиями стариков, преступностью,  оскорблением чувств верующих на фотках, русским языком, ЖКХ, друг с другом, наконец, и пр. Как можно покушаться на их святое, премию? Любой депутат за пределом черты бедности.
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4 н.
Сергей Анисимов
При такой зарплате ещё и премия? Конечно малоимущие жители России &quot;поддержат&quot; получение ими премии, ведь у них тяжёлая работа.
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4 н.
ПП
Петр Петрович Канаев
За антинародные законы.
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4 н.