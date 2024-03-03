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Добрый Мир

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Интервью Марии Захаровой затронуло и Пескова. Теперь жизнь пресс-секретарей стала куда понятнее

Интервью Марии Захаровой затронуло и Пескова. Теперь жизнь пресс-секретарей стала куда понятнее

2 дня назад 15K прочитали На днях Мария Захарова дала очень информативное интервью, и в нем были затронуты достаточно интересные персоны, включая Дмитрия Пескова.

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