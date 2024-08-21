Подросток погиб при взрыве в многоэтажке в Новороссийске

Еще трое несовершеннолетних получили травмы Подросток погиб и еще трое несовершеннолетних пострадали при взрыве в многоэтажке в Новороссийске, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии