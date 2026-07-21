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Zero Hedge

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National Guard Deployment To DC Will Continue Until Trump's Term Ends

National Guard Deployment To DC Will Continue Until Trump's Term Ends

National Guard Deployment To DC Will Continue Until Trump's Term Ends A new extension of the National Guard’s deployment to Washington will keep guardsmen in the nation’s capital until President Donald Trump’s term ends in more than two years.

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