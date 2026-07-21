National Guard Deployment To DC Will Continue Until Trump's Term Ends A new extension of the National Guard’s deployment to Washington will keep guardsmen in the nation’s capital until President Donald Trump’s term ends in more than two years.
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