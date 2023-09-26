Театр абсурда

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  • lora karlash
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Эсэсовец Гунько в молодости, когда боролся за свободу

Эсэсовец Гунько в молодости, когда боролся за свободу

Военнослужащие дивизии СС "Галичина" на обучении в Нойхаммере (Германия). В центре - молодой эсэсовец Ярослав Гунько, которого вчера чета Зеленских вместе с канадским парламентом благодарили овациями за его боротьбу.

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