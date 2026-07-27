Экс-партнера Тимура Иванова приговорили к восьми годам колонии

Симоновский районный суд Москвы назначил предпринимателю Сергею Бородину восемь лет лишения свободы. Бывший деловой партнер экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
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