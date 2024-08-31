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ТАСС: Мединский станет куратором нового управления Кремля

ТАСС: Мединский станет куратором нового управления Кремля

Образованное в структуре администрации президента РФ управление по государственной политике в гуманитарной сфере будет курироваться помощником главы государства, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Как сладко звучит-Мединский🤔
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