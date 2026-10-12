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Мастер колледжа "Подмосковье" победила в чемпионате по сварке

Мастер колледжа "Подмосковье" победила в чемпионате по сварке

«Соревнования проходили с 7 по 9 октября в выставочном центре «Крокус Экспо» в соответствии с задачами национального проекта «Кадры», – говорится в сообщении подмосковного ведомства.

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