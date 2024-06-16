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Свежие комментарии

Пентагон не стал отрицать сообщения о дискредитации китайских вакцин от COVID-19

Пентагон не стал отрицать сообщения о дискредитации китайских вакцин от COVID-19

Официальный представитель министерства обороны США Лиза Лоуренс в письменном комментарии для ТАСС не стала опровергать сообщение агентства Reuters о проведении американскими военными кампании по  дискредитации китайских вакцин от COVID-19 и заявила, что Пентагон противодействует КНР в  информационном пространстве.

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