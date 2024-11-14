ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Участники СВО могут получить в Останкинском протезы и пройти курс восстановления

Производители реабилитационного оборудования и разработчики медицинских изделий — резиденты центра ассистивных технологий «Феникс», расположенной на ВДНХ в Останкинском районе, активно оказывают помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их близким.

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