«Жизнь в её руках» — 4-серийная мелодрама телеканала «Домашний», в которой медицинские будни переплетаются с семейными драмами, непростыми отношениями и поиском личного счастья.
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