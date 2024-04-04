В Китае усилят борьбу с коррупцией

Кампания по искоренению нарушений дисциплины и коррупции будет усилена. Об этом было заявлено в ходе состоявшегося заседания Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины (ЦКПД), сообщает Центральное телевидение КНР.
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