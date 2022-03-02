Apple остановила продажи в России и ограничила работу Apple Pay

Ограничения затронули работу не только Apple Pay, но и некоторых других сервисов.фото: apple.com/ru--> Корпорация Apple приостановила продажи своей продукции в России и ограничила работу сервисов, включая Apple Pay, сообщает пресс-служба компании.
Ограничения затронули работу не только Apple Pay, но и некоторых других сервисов.фото: apple.com/ru--> Корпорация Apple приостановила продажи своей продукции в России и ограничила работу сервисов, включая Apple Pay, сообщает пресс-служба компании.
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