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Apple остановила продажи в России и ограничила работу Apple Pay

Apple остановила продажи в России и ограничила работу Apple Pay

Ограничения затронули работу не только Apple Pay, но и некоторых других сервисов.фото: apple.com/ru--> Корпорация Apple приостановила продажи своей продукции в России и ограничила работу сервисов, включая Apple Pay, сообщает пресс-служба компании.

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