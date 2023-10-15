«Ситуация усугубляется». Силуанов высказался о состоянии мировой экономики

Ключевым риском для мировой экономики является долговой кризис. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марокко.
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