«Ситуация усугубляется». Силуанов высказался о состоянии мировой экономики

Ключевым риском для мировой экономики является долговой кризис. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марокко.