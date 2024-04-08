На третьем году спецоперации развлекательные каналы продолжают смеяться над русским народом

Юрий Кот Русская фолк-поп певица Влада Мирави, создающая на базе русского фольклорного пения песни на христианскую тематику, написала у себя в тг-канале, что ее клип на песню "Воля" не берут на музыкальные каналы, так как в кадре присутствуют православные символы: крест, икона, храм.