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На третьем году спецоперации развлекательные каналы продолжают смеяться над русским народом

На третьем году спецоперации развлекательные каналы продолжают смеяться над русским народом

Юрий Кот Русская фолк-поп певица Влада Мирави, создающая на базе русского фольклорного пения песни на христианскую тематику, написала у себя в тг-канале, что ее клип на песню "Воля" не берут на музыкальные каналы, так как в кадре присутствуют православные символы: крест, икона, храм.

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Комментарии
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Н
Нина
Нет воли запретить. Стыдно и тошно!
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1 час.
ГГ
Галина Гусева
Очень противно смотреть всю эту мерзость, но видимо кому-то это нужно во властных структурах точка И кому?
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29 мин.
Неизвестно Неизвестно
Телевидение должно быть нейтральным, религиозные символы могут оскорбить не только людей с иной религией, но и не верующих, у них тоже есть права гражданские
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7 мин.

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