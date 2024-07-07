Экипажи ТОС "Солнцепек" уничтожили укрепрайон и опорный пункт ВСУ

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ, оказывая поддержку мотострелковым и танковым подразделениям ВС РФ в зоне проведения спецоперации.
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