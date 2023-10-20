О чем фейк Израиль предоставил неоспоримые доказательства своей непричастности к удару по больнице в секторе Газа, в результате которого погибла почти тысяча человек.
Фейк: Израиль предоставил неоспоримые доказательства своей непричастности к удару по больнице в секторе Газа
Комментарии
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ШКИПЕР
Такое мы уже слышали от хохлов , типа Донецк сам себя обстреливает !
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3 д.
Александр Симакин
Мерзкие упыри! И всё с подачи кровавых Штатов. Пока у власти капитал такие жертвы не прекратятся. Наши олигархи не лучше, там где правят доллары нет ни Родины, ни справедливости, ни надежды на будущее.
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3 д.
Владимир Барышев
Верить ни израильтянам ни западным СМИ, нельзя ни на копейку, они постоянно и нагло лгут, и делают это постоянно, скрывая свои истинные цели и зверства ЦАХАЛ, в отношении гражданских, детей. женщин, и раненых! Евреи сегодня себя ведут хуже фашистских гитлеровцев!
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2 д.
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