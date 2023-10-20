Фейк: Израиль предоставил неоспоримые доказательства своей непричастности к удару по больнице в секторе Газа

ШКИПЕР Такое мы уже слышали от хохлов , типа Донецк сам себя обстреливает !

Александр Симакин Мерзкие упыри! И всё с подачи кровавых Штатов. Пока у власти капитал такие жертвы не прекратятся. Наши олигархи не лучше, там где правят доллары нет ни Родины, ни справедливости, ни надежды на будущее.