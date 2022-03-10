Происшествия

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В Карелии пресечена незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Петрозаводску получили оперативную информацию о том, что в столице Карелии организовано незаконное проведение азартных игр.

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