В Карелии пресечена незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Петрозаводску получили оперативную информацию о том, что в столице Карелии организовано незаконное проведение азартных игр.
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