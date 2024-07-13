Накануне Олимпийских игр 2024 года в Париже министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и знаменосец паралимпийской сборной Алексис Анкенкуант провели акцию "сдержал обещание" - они проплыли несколько кругов между мостом Александра III и Домом инвалидов на реке Сена.
Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпийскими играми 2024 года
Комментарии
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E
Ed
Дадите знать когда это чмо от заразы сдохнет? Пойду тогда за планету 100 г на душу приму - одним идиотом станет меньше вот бы всех сразу и в Сену!
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15 час.
Елена Верия
"Бактерии и вирусы попадают в организм через рот вместе с каплями воды, что в итоге может привести к повышению температуры, рвоте и диарее. Чаще всего люди заражаются энтеро– и ротавирусными инфекциями, кишечной палочкой, сальмонеллёзом и дизентерией. Это относительно лёгкие патологии, но встречаются и более серьёзные.🤮🤮🤮
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13 час.
Бендер Задунайский
Дело в том , что эта министр плавала в гидрокостюме . Почему не в скафандре !?
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1 час.
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