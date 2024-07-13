Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Дело в том , что эта министр плавала в гидрокостюме . Почему не в скафандре !?Министр спорта Фр...
  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Тьфу! Мразь какая!Галкина* раскрити...
  • Гарий Щерба
    Да  ПЛЕВАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ , могут после каждого  ИНЦИНДЕНТА ,,ИЗВИНЯТЬСА,,  , ИМ НЕТ ВЕРЫ .. НАЗАД  в  АУЛ ОТПРАВИТЬ +  ...В Краснодаре заде...

Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпийскими играми 2024 года

Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпийскими играми 2024 года

Накануне Олимпийских игр 2024 года в Париже министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и знаменосец паралимпийской сборной Алексис Анкенкуант провели акцию "сдержал обещание" - они проплыли несколько кругов между мостом Александра III и Домом инвалидов на реке Сена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Дадите знать когда это чмо от заразы сдохнет? Пойду тогда за планету 100 г на душу приму - одним идиотом станет меньше вот бы всех сразу и в Сену!
Ответить
15 час.
Елена Верия
&quot;Бактерии и вирусы попадают в организм через рот вместе с каплями воды, что в итоге может привести к повышению температуры, рвоте и диарее. Чаще всего люди заражаются энтеро– и ротавирусными инфекциями, кишечной палочкой, сальмонеллёзом и дизентерией. Это относительно лёгкие патологии, но встречаются и более серьёзные.🤮🤮🤮
Ответить
13 час.
Бендер Задунайский
Дело в том , что эта министр плавала в гидрокостюме . Почему не в скафандре !?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх