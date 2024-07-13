Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпийскими играми 2024 года

E Ed Дадите знать когда это чмо от заразы сдохнет? Пойду тогда за планету 100 г на душу приму - одним идиотом станет меньше вот бы всех сразу и в Сену!

Елена Верия "Бактерии и вирусы попадают в организм через рот вместе с каплями воды, что в итоге может привести к повышению температуры, рвоте и диарее. Чаще всего люди заражаются энтеро– и ротавирусными инфекциями, кишечной палочкой, сальмонеллёзом и дизентерией. Это относительно лёгкие патологии, но встречаются и более серьёзные.🤮🤮🤮