Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием в Омской области

Владимир Росс

Неожиданно разговорился с человеком на улице, приехавшим из Челябинской области. Удивительно мыслит: а может и так и есть. Суть вот в чём: там, говорит, иностранцев, напрямую поддерживающих Турцию, очень много. Там же скоплено очень много промпредприятий, выпускающих для Вооружённых сил РФ бронетехнику: там же скоплены металлургические предприятия: а иностранцам там явно нет необходимости делать шпионаж, даже шпионить необязательно! Почему? А потому, что иностранцы уже всё знают: явно все секреты оборонки легко достаются ЖИВУЩИМ в регионе ИНОСТРАНЦАМ - затем данные идут в Турцию, затем в НАТО. Вот поэтому НАТО, в том числе, не особо побаивается русской техники на самом деле (есть веские причины, которые бы я не стал озвучивать как вариант: поэтому и не стану это расписывать). Да и Турки (может даже не только они) может быть только выжидают момент, когда такой важный регион к ним под влияние попадёт, пока чиновники и ФСБ в РФ чухаются, соображая, а что делать и надо ли что-то делать. Именно поэтому, в том числе явно и азиатские страны из бывшего СССР явно понимают слабость РФ - да им ещё явно про эту слабость откровенно рассказывают в красках приезжие из НАТО.