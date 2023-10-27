Мужчина выстрелил в лицо другу и угнал его автомобиль на Митрофаньевском шоссе

Нападавшего задержали через 40 минут. Его приятель попался сотрудникам ДПС чуть позже. Мужчина позвал с собой друга, чтобы напасть на знакомого и угнать его автомобиль на Митрофаньевском шоссе в Петербурге.
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