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В Хабаровске будут судить курьера, доставлявшего в ДФО запрещенные вещества

Следственным отделом Хабаровского ЛУ МВД России по транспорту завершено расследование уголовных дел в отношении 47-летней женщины из Хабаровска и 52-летнего мужчины из Ижевска, которых обвиняют в незаконном обороте запрещенных веществ.

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