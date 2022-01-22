tagilcity

216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Это правда. У нужному специалисту записаться почти невозможно. Нужно ждаь месяц и это в Москве. Платно пожалуста.  Ус...Пикет против опти...
  • Валентин Воробьев
    Только депортация. А за нарушение миграционного законодательства ничего? Создается прецедент для дальнейших нарушений.Депортация грозит...
  • МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
    Туда ей и дорога....Депортация грозит...

Число заболевших COVID-19 в Нижнем Тагиле превысило 18 тысяч человек

Число заболевших COVID-19 в Нижнем Тагиле превысило 18 тысяч человек

За сутки с 20 по 21 января в городе было зарегистрировано 89 случаев инфицирования среди тагильчан. За этот же период в Свердловской области COVID-19 был диагностирован у 733 человек, общее количество заболевших приближается с 209 тысячам пациентов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх