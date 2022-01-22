Число заболевших COVID-19 в Нижнем Тагиле превысило 18 тысяч человек

За сутки с 20 по 21 января в городе было зарегистрировано 89 случаев инфицирования среди тагильчан. За этот же период в Свердловской области COVID-19 был диагностирован у 733 человек, общее количество заболевших приближается с 209 тысячам пациентов.
За сутки с 20 по 21 января в городе было зарегистрировано 89 случаев инфицирования среди тагильчан. За этот же период в Свердловской области COVID-19 был диагностирован у 733 человек, общее количество заболевших приближается с 209 тысячам пациентов.
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