В Приамурье прошел парад в честь 80-летия Победы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в честь 80-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне состоялся в Белогорске Амурской области, впервые в колонне проехали квадроциклы, мотовездеходы и новейшие легкие тактические вездеходы "Ерофей", сообщает пресс-служба … .
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