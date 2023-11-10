Ирина Шейк описала жизнь в России словами «я ненавидела быть девочкой»ирина шейкРоссийская супермодель Ирина Шейк описала жизнь в родном городе Еманжелинске, Челябинская область, словами «я ненавидела быть девочкой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии