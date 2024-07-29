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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о качестве воды в Сене: «Организаторы подвергают опасности здоровье спортсменов. Всегда нужно иметь запасной вариант, но, видимо, в Париже его нет»

30 и 31 июля на реке должна плавательная часть соревнований Олимпиады-2024 по триатлону. Сегодня был отменен уже второй тренировочный заплыв, так как тесты показали, что качество воды не соответствует нормам.

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