На Смоленщине план по замене и ремонту теплосетей выполнен на 100%

Для работы в зимних условиях в Смоленской области подготовлено 1,2 тысячи км теплосетейПлан по капитальному ремонту, реконструкции и замене теплосетей, а также водопроводных и канализационных сетей выполнен в Смоленской области на 100% по каждому показателю.