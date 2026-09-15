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Кинопоказ «Овсянка для чемпионов. Beat Weekend»

Кинопоказ «Овсянка для чемпионов. Beat Weekend»

Овсяная каша редко воспринимается как материал для спортивной драмы. Однако в небольшой шотландской деревушке Каррбридж каждый год собираются десятки участников, чтобы соревноваться в приготовлении самого обычного блюда.

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