Кинопоказ «Овсянка для чемпионов. Beat Weekend»

Овсяная каша редко воспринимается как материал для спортивной драмы. Однако в небольшой шотландской деревушке Каррбридж каждый год собираются десятки участников, чтобы соревноваться в приготовлении самого обычного блюда.
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