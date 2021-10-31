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Житель Приморья написал книгу об истории родного села

Житель Приморья написал книгу об истории родного села

Книгу о селе Корсаковка написал местный житель, поэт и краевед Леонид Галаюда. Десятилетия он посвятил сбору данных, изучению документов и краевом архиве, систематизации полученной информации.

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