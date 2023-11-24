Врач Мавричев: боль в правом боку может сигнализировать о проблемах с желчным пузырем

Врач-реабилитолог Николай Мавричев перечислил причины возникновения боли в правом боку. Неприятные ощущения могут сигнализировать о проблемах с функционированием желчного пузыря и печени, отметил эксперт в беседе с «Газетой.
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