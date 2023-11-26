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Когда и почему прибалты придут к России с гордо протянутой рукой

Когда и почему прибалты придут к России с гордо протянутой рукой

122K прочитали В этой статье я выражу только своё, личное мнение, которое может не совпадать с мнением официальных СМИ и точкой зрения руководства России.

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Комментарии
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Валерий Лыюров
Но такой свирепой бюрократии как в РФ там нет, государственные институции работают чётко. Хотя разделение общества по этническому признаку напоминает первобытно-общинный строй.
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16 час.
Гоша Веверсис
не надо более длинные стать ибо &quot;Краткость сестра таланта&quot;
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14 час.
В
Василий
Прежде чем прибалтам гадить на РФ пусть сначала спрогнозируют будущие ветровые потоки - нельзя гадить против ветра !!!
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7 час.

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