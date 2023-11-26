122K прочитали В этой статье я выражу только своё, личное мнение, которое может не совпадать с мнением официальных СМИ и точкой зрения руководства России.
Когда и почему прибалты придут к России с гордо протянутой рукой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Лыюров
Но такой свирепой бюрократии как в РФ там нет, государственные институции работают чётко. Хотя разделение общества по этническому признаку напоминает первобытно-общинный строй.
Ответить
16 час.
Гоша Веверсис
не надо более длинные стать ибо "Краткость сестра таланта"
Ответить
14 час.
В
Василий
Прежде чем прибалтам гадить на РФ пусть сначала спрогнозируют будущие ветровые потоки - нельзя гадить против ветра !!!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии