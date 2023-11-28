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Захарова призвала не воспринимать всерьез заявления украинских чиновников

Захарова призвала не воспринимать всерьез заявления украинских чиновников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила газете "Известия", что не стоит скрупулезно слушать и анализировать заявления Киева о невозможности мирных переговоров с Россией без урегулирования вопроса репараций.

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