Захарова призвала не воспринимать всерьез заявления украинских чиновников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила газете "Известия", что не стоит скрупулезно слушать и анализировать заявления Киева о невозможности мирных переговоров с Россией без урегулирования вопроса репараций.
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