Дачников ждет суровое наказание за выращивание популярного цветка на участке

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. Вьюнок, или же ипомея трехцветная, семена которого содержат запрещенное вещество эргин, выращенный на дачном участке, может обратиться для садовода крупным штрафом или же уголовной ответственностью.
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