Жучки, плесень и лишние траты: пять главных ошибок хранения круп

Даже продукты с длительным сроком хранения быстро теряют качество при высокой влажности, перепадах температур и под воздействием солнечного света, а появление жучков или плесени делает их непригодными для употребления Летом, когда мы активно занимаемся заготовкой овощей и фруктов, зачастую забываем о бакалее.
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