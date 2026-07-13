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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жучки, плесень и лишние траты: пять главных ошибок хранения круп

Жучки, плесень и лишние траты: пять главных ошибок хранения круп

Даже продукты с длительным сроком хранения быстро теряют качество при высокой влажности, перепадах температур и под воздействием солнечного света, а появление жучков или плесени делает их непригодными для употребления Летом, когда мы активно занимаемся заготовкой овощей и фруктов, зачастую забываем о бакалее.

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