В Китае издана программная речь Си Цзиньпина на министерской встрече Форума Китай-СЕЛАК

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- В Китае отдельной брошюрой был издан текст программной речи, с которой председатель КНР Си Цзиньпин выступил на церемонии открытия четвертой министерской встречи Форума Китай-СЕЛАК /Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна/.