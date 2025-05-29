Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Китае издана программная речь Си Цзиньпина на министерской встрече Форума Китай-СЕЛАК

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- В Китае отдельной брошюрой был издан текст программной речи, с которой председатель КНР Си Цзиньпин выступил на церемонии открытия четвертой министерской встречи Форума Китай-СЕЛАК /Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна/.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх