«Бостон» обыграл «Сакраменто», несмотря на травму Джейсона Тейтума в третьей четверти

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум провел на площадке всего 26 минут, покинув паркет из-за травмы в третьей четверти, но все равно остался самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков (8 из 15 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 4 из 8 с линии), 7 подборов и 8 передач при 3 потерях.