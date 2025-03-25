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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бостон» обыграл «Сакраменто», несмотря на травму Джейсона Тейтума в третьей четверти

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум провел на площадке всего 26 минут, покинув паркет из-за травмы в третьей четверти, но все равно остался самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков (8 из 15 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 4 из 8 с линии), 7 подборов и 8 передач при 3 потерях.

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