Ремзона бронетанкового завода в Харькове попала под ракетный удар ВС России: Обновленная карта военной операции на Украине 17 сентября 2023 года Юлия СоколоваНочью 17 сентября по военной инфраструктуре города Харьков был нанесен ракетный удар.