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Ремзона бронетанкового завода в Харькове попала под ракетный удар ВС России: Обновленная карта военной операции на Украине 17 сентября 2023 года

Ремзона бронетанкового завода в Харькове попала под ракетный удар ВС России: Обновленная карта военной операции на Украине 17 сентября 2023 года

Ремзона бронетанкового завода в Харькове попала под ракетный удар ВС России: Обновленная карта военной операции на Украине 17 сентября 2023 года Юлия СоколоваНочью 17 сентября по военной инфраструктуре города Харьков был нанесен ракетный удар.

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