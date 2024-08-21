Главные новости дня, 21 августа 2024 года

У Службы внешней разведки есть достоверные сведения об участии стран НАТО – США, Великобритании, ФРГ и Польши – в подготовке и украинских сил на приграничные районы Курской области, сообщили в пресс-бюро ведомства.
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