Президент Франции стал одним из самых агрессивных противников РФ Президент России Владимир Путин может ответить военным ударом на решение Эммануэля Макрона отправить военных инструкторов на Украину, заявил колумнист газеты Washington Post Ли Хокстадер.
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