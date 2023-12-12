"Приоритет 2030": методику VetLab осваивают в Тихоокеанском Медицинском

Студенты и ординаторы Тихоокеанского Медицинского под руководством опытных врачей-хирургов и операционной медсестры Владивостокской клинической больницы № 1, которая является Университетской клиникой Тихоокеанского Медицинского, провели первый обучающий операционный день по образовательной технологии VetLab в гибридной хирургической операционной вуза.
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