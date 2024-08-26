Пленный военный ВСУ рассказал об отправке на штурм командованием обманным путем

Пленный военный 151-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Власенко в понедельник, 26 августа, рассказал о том, как командование обманным путем отправило его подразделение на штурм.
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