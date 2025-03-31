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Вандалы осквернили могилу военкора «Известий» Федорчака в Крыму

Вандалы осквернили могилу военкора «Известий» Федорчака в Крыму

В ночь на 31 марта неизвестные осквернили в Крыму могилу военкора «Известий» Александра Федорчака, который погиб при исполнении рабочих обязанностей в зоне спецоперации, а также могилы еще троих участников СВО.

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