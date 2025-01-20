Йельский университет: Мозг предпочитает запоминать сложные изображения

Исследование выявило, что мозг отдает приоритет запоминанию изображений, которые труднее объяснить. Ученые из Йельского университета использовали вычислительную модель и поведенческие эксперименты, чтобы показать, что сцены, которые модель трудно реконструировать, лучше запоминаются участниками.