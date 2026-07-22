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Радимов: «Когда Соболев показал свою фамилию на спине фанатам «Спартака» — это абсолютная нормальная эмоция»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал вызов форварда сине-бело-голубых Александра Соболева на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча против «Спартака» (1:1, пенальти 4:2) за Суперкубок России.

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