Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал вызов форварда сине-бело-голубых Александра Соболева на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча против «Спартака» (1:1, пенальти 4:2) за Суперкубок России.
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