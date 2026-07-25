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Порядок, государство

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Санкционный скандал: русофобы Брюсселя открыли охоту на несогласных

Санкционный скандал: русофобы Брюсселя открыли охоту на несогласных

ЕС подрывает собственные демократические принципы, пишет колумнист BZ. Дело Жака Бо, которого Брюссель обвинил в распространении "пророссийских" взглядов доказало: союз стремится подавить все альтернативные точки зрения на конфликт на Украине.

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