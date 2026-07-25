ЕС подрывает собственные демократические принципы, пишет колумнист BZ. Дело Жака Бо, которого Брюссель обвинил в распространении "пророссийских" взглядов доказало: союз стремится подавить все альтернативные точки зрения на конфликт на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии